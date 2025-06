Galatina, baby gang aggredisce 17enne invalido: scattano le prime misure cautelari

Hanno tra i 13 e i 17 anni i componenti della baby gang che lo scorso 16 aprile ha aggredito brutalmente un ragazzo invalido nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina. Oggi, a quasi due mesi di distanza, la Procura per i Minorenni di Lecce ha emesso le prime misure cautelari nei confronti di cinque giovani, ora affidati a una comunità penale minorile.

Gli indagati complessivi sono dieci: oltre ai cinque destinatari del provvedimento restrittivo, tre restano indagati a piede libero, mentre due non sono imputabili per la minore età (hanno meno di 14 anni).

La vicenda ha scosso l’opinione pubblica, soprattutto dopo la diffusione sui social – seppur temporanea – del video dell’aggressione, in cui il branco colpiva la vittima con calci, pugni e persino con una cintura, insultandolo e umiliandolo davanti a una telecamera. A filmare era una ragazza, compagna di uno degli aggressori, che si vantava della “gang del bosco”, così il gruppo si faceva chiamare online.

Il 17enne, invalido al 100% per una grave forma di diabete, non ha raccontato subito l’accaduto, ma la madre ha notato i segni sul corpo e, dopo averlo portato in ospedale (25 giorni di prognosi), ha presentato denuncia al Commissariato.

Le indagini, coordinate dalla Procura minorile, hanno portato all’identificazione dei responsabili grazie al video, alle immagini delle telecamere di sorveglianza e a numerose testimonianze. Il pubblico ministero aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per i cinque principali, ma il giudice per le indagini preliminari ha disposto la collocazione in comunità, considerando l’età e la possibilità di un percorso rieducativo.

Non si è trattato di un episodio isolato. Secondo quanto ricostruito, già il 12 aprile, in via Martinez, la vittima sarebbe stata insultata e picchiata davanti a una ventina di coetanei. Inoltre, la sera stessa del pestaggio in stazione, sette dei dieci indagati si sarebbero recati sotto l’abitazione del ragazzo, prendendo a calci il portone e lanciando minacce.

Dagli accertamenti è emerso che il 17enne era nel mirino del gruppo da almeno tre anni, vittima di molestie, minacce e continue aggressioni, tanto da essere costretto a modificare abitudini e frequentazioni. Alcuni degli aggressori erano già noti alle forze dell’ordine per atti vandalici e altri episodi di violenza, tra cui l’aggressione a un altro minore, picchiato e denudato.

I profili social della “gang del bosco” erano pieni di contenuti inneggianti alla violenza, con foto di coltelli, spranghe e passamontagna, come in una macabra esibizione di potere.

Le indagini non sono concluse: gli inquirenti stanno passando al vaglio altri episodi, con il sospetto che vi siano altre vittime e che le azioni del gruppo si siano protratte nel tempo con un vero e proprio metodo intimidatorio e sistematico.

