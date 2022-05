GALATINA – Incontro in Prefettura, tra l’Usb, Ats, rappresentanti dell’Istituto Immacolata, in merito alla vertenza delle assistenti sociali di Galatina, precarie da oltre un anno. Per loro dopo l’estate potrebbe arrivare la stabilizzazione. “Nell’incontro, abbiamo ribadito ancora una volta le ragioni della protesta – sottolineano i rappresentanti dell’Usb Puglia. Le Lavoratrici, che prestano per l’ATS fin dal 2006, hanno contratti di lavoro, sebbene a tempo indeterminato dal 2019, ancora part-time a 20 ore settimanali. Ancora una volta, abbiamo ribadito che fin dalla Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021), cioè fin dall’anno scorso, si sarebbe potuto trasformare in full-time il loro contratto, in quanto la medesima legge prevedeva fondi di natura strutturale (Piano Povertà) dedicati al potenziamento del Servizio Sociale Professionale dei Comuni e degli Ambiti, come quello di Galatina, del quale le sole cinque Lavoratrici fanno parte in qualità di dipendenti dell’Istituto Immacolata”.