Galatina, al via variante generale per nuovo PUG: città più attrattiva e moderna

Galatina si prepara a un importante passo verso il futuro con l’avvio della variante generale del Piano Urbanistico Generale (PUG), un intervento atteso da circa vent’anni che punta a ridisegnare lo sviluppo della città in linea con le nuove esigenze socio-economiche. L’annuncio è stato dato dall’assessore all’Urbanistica Stasi, che ha definito il progetto come una “visione strategica” per una Galatina più attrattiva e centrale nel suo hinterland.

Un cambiamento necessario dopo vent’anni

L’attuale strumento urbanistico, approvato due decenni fa, non risponde più alle esigenze contemporanee di sviluppo e crescita. La nuova variante del PUG rappresenta dunque una svolta amministrativa e strategica, mirata a superare la marginalizzazione e lo stallo urbanistico della città, restituendole un ruolo centrale anche dal punto di vista culturale.

L’obiettivo è chiaro: creare una città più vivibile, dinamica e inclusiva, capace di attrarre residenti, investitori e turisti grazie a un miglioramento complessivo della qualità della vita.

Una pianificazione urbana innovativa e multidisciplinare

Per realizzare questa trasformazione, l’amministrazione ha lavorato per due anni alla preparazione della variante, sviluppando e integrando progetti urbanistici ancora validi e coerenti con la nuova visione di Galatina. Il cuore di questo processo è la creazione di una struttura moderna di Ufficio di Piano, che garantirà una pianificazione multidisciplinare, tenendo conto di aspetti economici, sociali e ambientali.

I nuovi indirizzi urbanistici saranno orientati a:

• Rigenerazione urbana, con la creazione di nuovi spazi pubblici e il potenziamento dei servizi.

• Turismo esperienziale, valorizzando il patrimonio storico e culturale della città.

• Miglioramento delle attività sociali e assistenziali, per un tessuto urbano più inclusivo.

• Sviluppo di funzioni e servizi attrattivi, per rendere Galatina un polo di riferimento nell’area.

Verso una “città pubblica” più bella e funzionale

Il nuovo PUG non è solo una revisione tecnica dello strumento urbanistico, ma una vera e propria strategia di rigenerazione urbana, che punta a creare una “città pubblica” più ampia, funzionale e armoniosa. L’idea è quella di uno sviluppo che non si limiti all’espansione edilizia, ma che privilegi la qualità degli spazi e dei servizi, migliorando la vivibilità e la coesione sociale.

“Vogliamo una città che attrae non solo per la sua bellezza, ma per ciò che offre ai cittadini e ai visitatori in termini di cultura, servizi e qualità della vita”, ha sottolineato l’assessore Stasi.

L’amministrazione punta a completare il processo entro la fine del mandato, segnando così una svolta decisiva per il futuro di Galatina. Se il percorso sarà portato a termine con successo, la città potrà finalmente lasciarsi alle spalle anni di stagnazione urbanistica e guardare al futuro con una nuova centralità nel Salento.

Maria Teresa Carrozzo