Galatina, aggressione a 17enne: altri due minori in comunità

Si tratta dei due indagati più giovani, entrambi di età inferiore ai 14 anni

Si chiude con due ulteriori provvedimenti l’inchiesta sull’aggressione avvenuta la sera del 16 aprile nella sala d’attesa della stazione ferroviaria di Galatina, dove un 17enne era stato brutalmente assalito da un gruppo di coetanei.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Lecce, aveva già portato all’applicazione di cinque misure cautelari con collocamento in comunità penali per minori tra i 14 e i 17 anni. Ora, anche per i due indagati più giovani, entrambi di età inferiore ai 14 anni, è scattato il trasferimento in comunità educative.

Le misure prevedono l’attivazione di percorsi strutturati di sostegno psicologico, educativo e pedagogico, con interventi mirati anche al rafforzamento o alla verifica delle competenze genitoriali. Contestualmente, il tribunale ha disposto la sospensione temporanea della responsabilità genitoriale, nominando un curatore speciale per ciascun ragazzo.

L’esecuzione dei provvedimenti è avvenuta grazie alla collaborazione tra l’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Galatina, il Commissariato di Polizia e la Polizia Locale.

Un episodio che ha scosso profondamente l’opinione pubblica locale, portando alla luce la necessità di interventi mirati per prevenire e contrastare il disagio giovanile in un contesto sempre più segnato da atti di violenza anche in età precoce.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author