Galà dell’Olio trasferito a Bari, CIA Puglia: “Blitz ai danni di Bitonto”

Il trasferimento del Galà dell’Olio da Bitonto a Bari ha scatenato forti reazioni da parte del mondo agricolo locale. A criticare duramente la decisione è stato Gennaro Sicolo, vicepresidente nazionale e presidente regionale di CIA Agricoltori Italiani, che ha denunciato la mancanza di condivisione e trasparenza da parte dell’amministrazione comunale bitontina.

“Prima hanno autorizzato l’estirpazione di 2.100 olivi sani, ora si compiacciono di estirpare anche il Galà dell’Olio, trasferendolo a Bari e privando Bitonto di un format vincente nato per valorizzare una vocazione territoriale”, ha dichiarato Sicolo, contestando l’annuncio dato a mezzo stampa dall’assessore all’Agricoltura del Comune di Bitonto.

Secondo il rappresentante di CIA, il Galà dell’Olio è il frutto di anni di impegno condiviso tra produttori e comunità, che hanno trasformato l’iniziativa in un appuntamento di rilievo regionale e nazionale. “Nessuno ha chiesto quanto perderà Bitonto in termini di indotto turistico ed enogastronomico. È stata un’altra decisione presa in solitudine nei palazzi della politica”, ha aggiunto.

Sicolo ha sottolineato come il capoluogo barese, già meta di un turismo crescente e con un’offerta culturale molto ampia, non avesse bisogno di accaparrarsi anche questo evento. “Nel 2025 Bari ha già superato ogni record in termini di arrivi e presenze turistiche. Eventi come il Galà dell’Olio dovrebbero invece distribuire i benefici anche sul resto dell’Area Metropolitana, promuovendo realtà come Bitonto”, ha affermato.

Il rappresentante della CIA ha concluso evidenziando la necessità di coinvolgere le comunità nei processi decisionali che le riguardano, criticando un metodo che esclude cittadini e agricoltori da scelte strategiche. “Ancora una volta si è scelto di decidere sopra le teste della gente, senza confronto né partecipazione”, ha dichiarato.

