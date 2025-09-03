Gagliano, genitori irrompono armati in una comunità per minori

Un padre e una madre hanno fatto irruzione armati di pistola scacciacani in una comunità per minori dove erano ospitati quattro dei loro cinque figli. Il fatto è avvenuto a Gagliano del Capo, nel basso Salento, il 28 agosto, intorno alle 19.

La coppia, con tutta probabilità e come anticipato da Antenna Sud, potrebbe essere la stessa che due giorni dopo, la notte tra il 30 agosto e il 1° settembre, ha sparso per il centro di Racale volantini con frasi offensive rivolte contro una funzionaria comunale dei Servizi sociali, oltre a una scritta rossa realizzata con vernice spray sulla facciata del Municipio.

Entrambi i gesti sarebbero stati dettati dalla disperazione e dalla rabbia per l’avvio delle procedure di affidamento ad altre famiglie dei figli, residenti in comunità dal 2023 su disposizione del Tribunale per i minorenni di Lecce. L’uomo, accompagnato dalla madre dei bambini, si è introdotto nella struttura durante la cena serale, con una pistola scacciacani priva di tappo nascosta tra maglietta e pantaloni, minacciando il personale e scatenando il panico tra gli ospiti e gli operatori.

Immediatamente sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Tricase, che sono intervenuti con una pattuglia per riportare la situazione alla calma. Dopo essere stata identificata, la coppia è stata denunciata a piede libero per invasione di domicilio, minacce nei confronti del personale e porto abusivo di armi.

A distanza di 24 ore, i due, da anni in lotta per riprendersi i figli, avrebbero tentato di entrare nuovamente nella struttura, ma sarebbero stati bloccati da una guardia giurata messa a protezione dell’ingresso. La comunità ha richiesto e ottenuto dal Tribunale per i minorenni di Lecce il trasferimento dei quattro bambini in un’altra struttura, a tutela della loro incolumità.

