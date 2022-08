Registrato uno sbarco di migranti nel capo di Leuca. Una volta giunti a riva i profughi si sono divisi in piccoli gruppetti ma sono stati subito rintracciati. In tutto erano 70: 8 donne, 18 minori e 44 uomini. L’imbarcazione era stata avvistata dagli uomini Reparto operativo aereonavale di Bari della guardia di finanza a circa un chilometro a nord di Gagliano del Capo, provenienti da varie nazionalità: bengladesi, siriani, iracheni, iraniani, kuwaitiani, pachistani e afgani.

La zona è stata raggiunta dal personale sanitari del 118, dai volontari della croce rosa italiana e da unità dell’Usmaf. Quattro, di cui tre minori, sono stati condotti in ospedale, mentre tutti gli altri sono stati trasferiti nel centro di accoglienza Don Tonino Bello di Otranto.