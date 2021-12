GAGLIANO – Complice l’asfalto reso viscido dalla pioggia è finito contro il muretto perimetrale del parcheggio di un supermercato. E’ successo in serata a Gagliano del Capo, sulla strada statale 275, all’altezza dello svincolo per Castrignano del Capo, nei pressi dell’Eurospin. Una Renault Captur condotta da un uomo è volata con violenza contro il muretto distruggendo l’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Tricase che hanno estratto i malcapitati rimasti incastrati fra le lamiere contorte e i sanitari del 118. Fortunatamente per i due solo ferite senza gravi conseguenze. La zona è stata raggiunta anche dai carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.