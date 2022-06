BARI – Gaetano Ruocco è stato rieletto per acclamazione presidente nazionale dell’ANSI: “Legalità e amor di Patria i nostri Valori, ha dichiarato Ruocco da Montesilvano (Pescara), dove questa mattina si è chiusa l’assemblea nazionale dell’ANSI, l’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia, il più antico sodalizio della categoria Sottufficiali. I delegati, provenienti da tutti Italia e anche dall’estero, hanno rieletto per acclamazione alla carica di presidente nazionale il Cavalier Gaetano Ruocco, che guiderà il sodalizio dei Sottufficiali per i prossimi quattro anni. Durante l’assemblea sono intervenuti il consigliere regionale Guerino Testa, che ha portato i saluti del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio e il consigliere comunale Adriano Tocco, in rappresentanza del Sindaco di Montesilvano Ernesto De Vincentiis, mentre sono giunte a Ruocco le congratulazioni per la rielezione da parte del Senatore Carmine Mancuso.

Ansi: “Ora nuove sezioni”

“Ringrazio i delegati per la fiducia dimostrata – spiega il rieletto Presidente Nazionale – l’ANSI è una grande associazione, che ha superato brillantemente la crisi pandemica e si avvia a raggiungere nuovi e importanti traguardi. L’obiettivo è di aprire nuove sezioni e aumentare il numero degli iscritti. Inoltre – conclude Ruocco –vogliamo continuare nell’opera di diffusione della legalità e dell’amor di Patria, soprattutto tra le giovani generazioni.”