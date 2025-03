Gabriella Reillo nuovo Presidente della Corte d’Appello di Potenza

Il Consiglio Superiore della Magistratura ha tenuto il suo primo plenum dell’anno presieduto dal Procuratore Generale della Cassazione Pietro Gaeta. Durante l’incontro sono state effettuate importanti nomine che riguardano la magistratura italiana. Il primo annuncio ha riguardato l’elezione all’unanimità da parte del Csm della dottoressa Gabriella Reillo come nuovo Presidente della Corte di Appello di Potenza. La Reillo, con una carriera consolidata alle spalle e riconosciuta per le sue competenze, occuperà ora un incarico di grande responsabilità, al centro di decisioni che influenzeranno non solo la giustizia locale, ma anche il funzionamento della Corte a livello nazionale. La Corte di Appello di Potenza, nei prossimi anni, dovrà affrontare diverse sfide, tra cui la gestione dei carichi di lavoro e l’ottimizzazione dei processi penali e civili. Gabriella Reillo prende il posto del Presidente f.f., Lucia Casale.

