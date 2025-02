Gabriele Gravina: ‘Dare più spazio a giovani calciatori italiani’

Appena rieletto alla guida della FIGC, Gabriele Gravina ha parlato al TG1, affrontando temi chiave per il futuro del calcio italiano. “I Mondiali sono fondamentali, non possiamo privare gli italiani dell’orgoglio di tifare per la maglia azzurra”, ha dichiarato, ribadendo l’importanza della Nazionale. Parole di elogio anche per il commissario tecnico: “Spalletti è uno dei migliori allenatori, sta facendo un lavoro incredibile”.

Ma c’è una questione che preoccupa Gravina: la crescita dei giovani italiani. “Nel nostro Paese c’è una strana tendenza: sono aumentati i minuti di utilizzo dei calciatori stranieri. Noi abbiamo talenti, ma spesso manca loro l’opportunità nei grandi club”, ha sottolineato.

Infine, un appello al governo in vista degli Europei 2032, che l’Italia organizzerà insieme alla Turchia. “Servono grandi investimenti per costruire nuovi stadi e per dare più sostegno ai settori giovanili”, ha concluso il presidente della FIGC.

