Gabriele Fitto, figlio del ministro Raffaele, firma per la Lazio

Gabriele Fitto, secondogenito del ministro Raffaele, è un nuovo calciatore della Lazio. Attaccante centrale di 16 anni, ha appena firmato per il club di Claudio Lotito dopo la trafila nelle giovanili di Sporting Club, Toma Maglie e Goleador Melendugno. La Lazio ha superato la concorrenza di Lecce, Fiorentina, Milan, Palermo, Verona e Bari. Ad annunciare l’ingaggio tramite i social è stato Pippi Leo, talent scout salentino e fondatore della “Pippi Leo Academy”. “Il nostro Gabriele approda sulle rive del Tevere, sponda Lazio, dell’Aquila imperiale. È meritatissimo premio per tutta la famiglia Pippi Leo academy, che gratifica particolarmente il ragazzo per i tanti sacrifici”, ha scritto Pippi Leo.

