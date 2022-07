Gabetti: ‘Non interessati ad acquistare il Taranto FC’

Il Gruppo Gabetti, già sponsor del club, non intende acquistare il Taranto FC e non ha mai formulato una manifestazione di interesse al presidente Massimo Giove. Lo si apprende da una nota stampa della stessa Gabetti: ”In riferimento ad alcune notizie di stampa uscite nelle ultime ore il gruppo Gabetti intende precisare che non è interessato all’acquisizione del club di calcio in quanto si tratta di investimenti non in linea con il proprio core business – si legge -. E’ tuttavia vicina alla città di Taranto in importanti attività di riqualificazione immobiliare ed in progetti di sviluppo di infrastrutture sportive quali ad esempio il nuovo stadio Iacovone attraverso i quali auspica di poter contribuire alla crescita economica e sportiva della città”.