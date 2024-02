G7, si attende nomina commissario. D’Attis: ‘Occasione unica per la Puglia’

È iniziato il conto alla rovescia in vista del G7 in Puglia. Oggi il passaggio di consegne per la presidenza. Intanto si attende l’annuncio ufficiale del nome del commissario straordinario che guiderà la macchina organizzativa. D’Attis: ‘enormi benefici per il territorio’

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author