G7, gli orari di accesso agli ospedali brindisini

AVVISO ALL’UTENZA

In previsione dell’evento del G7 che si terrà in questi giorni in Puglia si comunicano le variazioni degli orari di accesso per le visite ai degenti negli ospedali di Brindisi, Francavilla Fontana e Ostuni dal 13 al 15 giugno.

Ospedale Perrino di Brindisi – varco 2:

– 13 giugno: l’accesso per le visite è sospeso

– 14 e 15 giugno: unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18.00 alle 19.30

Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana:

– 13-14-15 giugno: unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18.00 alle 19.30

Ospedale Civile di Ostuni:

– 13-14-15 giugno: unico accesso nella fascia pomeridiana dalle 18.00 alle 19.30

In tutti gli ospedali è consentito l’accesso di un unico visitatore.

