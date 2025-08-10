Futuro ex Ilva, le associazioni: “Ascoltate anche noi”

Un gruppo di associazioni cittadine ha lanciato un appello al Consiglio comunale di Taranto chiedendo di essere ascoltate in merito al futuro dello stabilimento ex Ilva e all’Accordo di Programma proposto dal Governo.

Dopo un recente confronto con il sindaco, le realtà firmatarie ritengono fondamentale che anche i consiglieri comunali raccolgano la loro voce, per formarsi un quadro completo prima di assumere posizioni nelle sedi istituzionali.

L’11 agosto il Consiglio comunale non si riunirà più, ma il giorno successivo a Roma è previsto un incontro tra Governo ed enti locali. Pur sapendo che i consiglieri non parteciperanno, le associazioni ribadiscono che un confronto preliminare è doveroso.

Le organizzazioni sindacali hanno già chiesto un incontro con il Consiglio. Per le associazioni, se l’obiettivo è ascoltare tutte le parti, anche la loro presenza è indispensabile. Da anni, sottolineano, portano avanti iniziative su salute, ambiente e lavoro, raccogliendo dati, elaborando proposte e creando occasioni di dibattito pubblico.

«Decidere sul futuro di Taranto senza ascoltare tutte le voci significherebbe perpetuare il metodo calato dall’alto che contestiamo da sempre», si legge nella nota in cui si conferma la disponibilità a contribuire con competenze e proposte per un dibattito che metta al centro la salute, la sicurezza e il futuro della comunità.

Tra i firmatari: A.p.s. La Perla Lory Intini, Associazione Italiana di Cultura Classica – Delegazione di Taranto “Adolfo Federico Mele”, Associazione Cova Contro Basilicata, Associazione Culturale AFO6, Associazione Ricreativa Culturale Ambientale Taranto, CasArcobaleno – Centro Rifugio e Co-housing LGBTQIA+ di Taranto, Codacons Taranto, Comitato di Tramontone Mare, Comitato in difesa del territorio ionico, Comitato Territoriale Arcigay Taranto, Giustizia per Taranto, Hermes Academy, ISDE – Medici per l’Ambiente Massafra, La Casa delle Donne Taranto OdV, Legambiente Fragagnano, Lignum – Alberi per Taranto, Peacelink, SiAmo Taranto, Statte Ecoattiva, Taranto Pride Net, Taranto Think Tank.

