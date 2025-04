Futsal U19/M, playoff scudetto: Castellana, sfida da dentro o fuori contro l’Itria

Archiviata con una brillante salvezza la prima stagione in Serie A2, in casa Castellana C5 è tempo di concentrarsi sul cammino della formazione Under 19, attesa martedì prossimo dal primo turno dei playoff scudetto.

I ragazzi guidati da mister Michael Cervellera affronteranno a Fasano l’Itria Football Club, in una sfida secca dal sapore di derby, dopo aver chiuso al terzo posto il girone T. Sarà un confronto ad alta intensità, tra due squadre che si conoscono bene e che hanno già regalato emozioni nei precedenti stagionali: due vittorie per l’Itria in campionato e un successo per il Castellana in Coppa Italia, risultato che ha permesso ai biancoblù di raggiungere i quarti di finale della competizione.

“Abbiamo lavorato duramente e siamo cresciuti tanto – ha dichiarato Cervellera – ma ora viene il bello. Conosciamo il valore dell’Itria, servirà grande attenzione, ma il gruppo ha ancora fame e voglia di andare avanti”.

Il Castellana arriva all’appuntamento forte del miglior attacco e della miglior difesa del girone, numeri che testimoniano l’ottimo lavoro dello staff tecnico. Martedì sera, al Palazzetto dello Sport di Fasano, in palio c’è molto più di un passaggio del turno: c’è l’ambizione di un’intera stagione.

