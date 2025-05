Futsal U19, Castellana elimina Itria e trova Bernalda ai playoff

Prosegue il cammino nei playoff scudetto Under 19 per la selezione del Castellana C5, che ha superato con autorità il primo turno battendo l’Itria Football Club con il punteggio di 6-3. La sfida, disputata al Palasport di Fasano, ha visto i giovani biancoblù imporsi grazie a una prova concreta e ben gestita.

Partenza sprint per i ragazzi allenati da Michael Cervellera, avanti grazie ai gol di Marco Bianco e Alessandro Bianco, prima del tentativo di rimonta dell’Itria. Il Castellana, però, non ha mai perso il controllo del match, chiudendo i conti con le doppiette di Stefano Polignano e Alessandro Veneziano, che hanno fissato il punteggio sul definitivo 6-3.

Il successo consente al Castellana C5 di accedere alla fase successiva, dove affronterà in trasferta il Bernalda, capolista del girone T in coabitazione proprio con l’Itria e con tre punti di vantaggio sulla formazione pugliese nella regular season.

Si preannuncia una gara equilibrata, come confermano i due precedenti stagionali, chiusi con una vittoria per parte. “Ci aspetta un’altra prova importante – ha dichiarato mister Cervellera – il valore delle due squadre è molto simile e la partita si deciderà su pochi dettagli. Giocare fuori casa rappresenta un’insidia in più, ma abbiamo fiducia nei nostri mezzi e nella crescita dimostrata fin qui”.

L’incontro si disputerà presso il PalaCampagna di Bernalda, con fischio d’inizio alle ore 16. Arbitreranno i signori Andrea Carnovale di Moliterno e Antonio Anio Negro di Policoro.

