BITONTO – Una pagina storica per lo sport di Bitonto, un trionfo di vaste proporzioni. Vinta la gara tre delle finali nazionali di futsal, da parte della formazione femminile allenata da Marzuoli, per aggiudicarsi lo scudetto. Sogno che diventa realtà grazie al successo maturato sul Tiki Taka Francavilla a Mare: il risultato finale è un netto 6-2. Le marcature neroverdi hanno portato la firma di Renatinha, Diana Santos (2), Lucileia (3). Per gli ospiti doppietta di Vanin. Si è giocato al PalaPansini di Giovinazzo.

