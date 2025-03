Futsal, scontri dopo Bernalda-Itria, quattro tifosi colpiti da daspo

La Polizia, su disposizione del questore Emma Ivagnes, ha eseguito quattro Daspo nei confronti di tifosi del Futsal Bernalda (Matera), coinvolti in episodi di violenza al termine della sfida con l’Itria Football di Cisternino (Brindisi), disputata il 14 dicembre 2024 al PalaCampagna e valida per la Coppa di Divisione Under 23 A2 Elite.

Tre provvedimenti avranno una durata di un anno e sei mesi, mentre il quarto durerà un anno. Le misure sono scaturite dall’indagine del Commissariato di Pisticci, che ha identificato i responsabili analizzando le immagini delle telecamere comunali. I quattro tifosi sono stati inoltre deferiti all’Autorità giudiziaria per lesioni e minacce.

