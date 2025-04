Futsal, playoff A2/M: Audace Monopoli ko, a Canicattì il primo round

Sconfitta casalinga per la Kredias Audace Monopoli, che cede per 3-2 all’Atletico Canicattì nella gara d’andata del primo turno playoff di Serie A2.

La squadra guidata da Giacovazzo, sostenuta da circa 500 spettatori nonostante il giorno festivo, l’orario insolito e il maltempo, ha disputato una prestazione generosa, portandosi in vantaggio due volte e sfiorando più volte il gol del pareggio, soprattutto nella ripresa. A brillare sono stati soprattutto i portieri Caramia e Castronovo, protagonisti assoluti della sfida.

L’incontro si apre con un avvio deciso dei gialloblù: dopo appena due minuti, Rodrigo salta un avversario e batte Castronovo con un gran tiro. Il Canicattì reagisce subito e, dopo alcune parate decisive di Caramia, trova l’1-1 al 15’ con un diagonale preciso di Falcetta. La reazione dell’Audace è immediata: un minuto dopo, Cristofaro riceve un ottimo assist, si libera della marcatura e batte il portiere ospite riportando i suoi avanti.

Il pareggio definitivo del primo tempo arriva al 19’, quando Capuano realizza il 2-2 con una spettacolare mezza sforbiciata.

Nella ripresa l’Audace Monopoli parte bene, ma la prima grande occasione è del Canicattì: al 3’ Grahl calcia pericolosamente, ma Caramia si oppone con i piedi. Il portiere gialloblù si esalta anche poco dopo con una doppia parata su Scervino, ma al 9’ Caltabiano sfrutta un’ottima palla per siglare il 3-2.

All’11’ Leggiero è costretto a lasciare il campo per un infortunio. Nonostante il contraccolpo, l’Audace continua a premere: tra il 13’ e il 14’ ci provano Gonzalez, Console e Cristofaro, fermati solo da un superbo Castronovo, decisivo anche al 18’, quando para il rigore calciato da Rodrigo dopo un fallo su Console.

Nel finale i padroni di casa assediano l’area avversaria, ma il portiere siciliano è ancora protagonista, salvando il risultato e mantenendo il vantaggio per i suoi.

La sfida si chiude 3-2 per il Canicattì, che si prepara ad accogliere l’Audace Monopoli nella gara di ritorno in programma sabato 3 maggio, in Sicilia.

KREDIAS AUDACE MONOPOLI-ATLETICO CANICATTÌ 2-3 (2-2 p.t.)

RETI: 2’06’’ Rodrigo, 16’59’’ Cristofaro (Audace Monopoli); 15’45’’ Falcetta, 19’33’’ Capuano, 9’26’’st Caltabiano (Atletico Canicattì).

KREDIAS AUDACE MONOPOLI: Caramia; Zupo, Leggiero, P. Gonzalez, G. Cascione, Rodrigo, Andriani, Console, Ferri, V. Cascione, Cristofaro; Grimaldi. All.: Giacovazzo.

ATLETICO CANICATTÌ: Castronovo; Mosca, Marino, Caltabiano, Urso, Grahl, Falcetta, Gonzalez Perez, Scervino, Lo Verme, Capuano; Vigna. All.: Castiglione.

Arbitri: Marco Bartoli (Nocera Inferiore) e Roberto Acella (Macerata). Cronometrista: Giuseppe Squicciardini (Bari)

Ammoniti: Console (Audace Monopoli); Mosca, Falcetta, Marino (Atletico Canicattì).

Note: al 18’ st Rodrigo (Audace Monopoli) sbaglia un calcio di rigore. Falli p.t. 2-3; s.t. 0-5. Divisa viola per l’Audace, biancorossa per il Canicattì. Spettatori circa 500.

