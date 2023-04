Futsal: New Taranto-Sammichele, pari spettacolo al PalaMazzola

La New Taranto saluta con un pari il PalaMazzola. L’ultimo match tra le mura amiche termina 6 a 6, con un coriaceo Sammichele che era avanti di ben quattro reti alla fine del primo tempo. Una grande reazione rossoblù poi ha permesso agli ionici di mantenere l’imbattibilità casalinga.

LA CRONACA: Il Sammichele parte subito forte e in ripartenza colpisce due volte, prima con Demola e poi con Telesca. Taranto reagisce con un preciso diagonale di Bottiglione ed accorcia le distanze.

La compagine barese però è padrona del match e segna sempre in contropiede con Davila. I rossoblù sprecano tante palle gol e la cattiva sorte ci mette anche del suo con Rosato che beffa Masiello, depositando la sfera nella sua porta. prima della sirena di metà frazione ci pensa Gonzalez a portare il parziale sull’1 a 5.

Nel secondo tempo entra in campo una Taranto più determinata che riesce a rientrare in partita con la doppietta di Giannace che viene siglata nei primi due minuti della seconda frazione. Successivamente a timbrare il cartellino è Bottiglione e nuovamente Giannace, ristabilendo così incredibilmente la parità sul cinque a cinque. Nemmeno il tempo di gioire che un tocco involontario di Di Pietro beffa ancora Masiello per il secondo autogol di giornata. Taranto riesce a trovare il definitivo pareggio con tocco vincente di Rosato che sfrutta una ribattuta dell’estremo difensore ospite.

La gara si chiude tra gli applausi del PalaMazzola per due formazioni che hanno trionfato in questo campionato e che hanno meritato il salto di categoria. Ora gli ionici concluderanno il loro campionato in trasferta a Pisticci.

NEW TARANTO – SAMMICHELE 6-6

RETI: Demola (S), Telesca (S), Bottiglione (x2 T), Davila (S), AG Rosato (S), Sonzalez (S), Giannace (x3 T), AG Di Pietro (S), Rosato (T)

NEW TARANTO: Petrosino, Lopes, Sessa, De Risi, Bottiglione, Masiello, Giannace, Tambani, Mega, Mero, Rosato, Di Pietro. All.: Saverio Mascolo

SAMMICHELE: Ladiana, Bitetto, Gonzalez, Loschiavone, Demola, Tasso, Telesca, Nitti, Davila, Spinelli, Mannella, Gumeniuk, Tunzi. All.: Francesco Mallardi

ARBITRI: Domenico Califano di Nocera Inferiore e Alessandro Carella di Matera. Cronometro: Cristoforo Corsini di Taranto

NOTE: Ammoniti: Lopes (T), Di Pietro (T), Masiello (T), Bottiglione (T), Loschiavone (S)

