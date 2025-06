Futsal, New Taranto: dg Cazzato “Vogliamo essere ancora protagonisti”

Si è conclusa da appena una settimana la stagione 2024/2025 della New Taranto Calcio a 5, eliminata nella semifinale playoff per la promozione in Serie A al PalaRigopiano di Pescara, ma la sensazione nell’ambiente rossoblù è quella di un’annata comunque straordinaria.

A tracciare il bilancio è il direttore generale Pietro Cazzato, che sottolinea: “Abbiamo finito da poco, ma siamo già al lavoro per programmare la prossima stagione. Ogni traguardo è solo un nuovo punto di partenza”.

Dopo tre promozioni in tre anni, il club tarantino ha affrontato per la prima volta il campionato di Serie A2 Élite, un torneo che, secondo lo stesso Cazzato, “ha pienamente meritato il nome che porta”, confrontandosi con realtà solide del panorama nazionale del futsal.

“Non voglio entrare negli aspetti tecnici – aggiunge -, ma c’è una vittoria che mi rende particolarmente orgoglioso: la Coppa Disciplina. È un premio difficile da ottenere e racconta molto di chi siamo: del nostro stile, dei nostri valori, del modo in cui rappresentiamo la città”.

Guardando al futuro, il dg è chiaro: “Vogliamo vincere, ma vogliamo anche continuare a fare bella figura. Con il presidente Luca Malizia e il patron Salvatore Brittannico stiamo lavorando per rafforzare la rosa, ma puntiamo anche sul nostro settore giovanile, sempre più ricco di ragazzi interessati al futsal”.

Proprio su questo fronte, Cazzato lancia un appello all’Amministrazione Comunale: “Abbiamo bisogno di strutture: palestre, palazzetti, spazi dove far crescere i nostri ragazzi. Taranto sta dimostrando interesse verso il futsal, e noi vogliamo esserci”.

Il bilancio è anche un’occasione per ringraziare chi lavora ogni giorno lontano dai riflettori: “Grazie ad Alvaro Caldarola, Giuseppe Mattia, Piero Piliego, Giovanni Nappi, Antonio Maggi, Nicola Fedele, Francesco Rizzo, Dino Guarino, Fabrizio Tomassini, Massimiliano Della Rocca, Pasquale Fasano, Christian Cesario, Vanni Caputo, Luca Bommino, Gianluca Del Sole, Medical Center, Nico Monfredi e tutti gli sponsor”.

Infine, parole di riconoscenza ai vertici societari: “Alina Preda, Francesco Brittannico, il presidente Luca Malizia e il patron Salvatore Brittannico sono il cuore pulsante della New Taranto. Senza di loro, niente di tutto questo sarebbe possibile. Insieme possiamo andare ancora più lontano”.

