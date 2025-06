Futsal, New Taranto: a Pescara serve solo vincere per sognare la Serie A

Vincere. È l’unico risultato possibile per la New Taranto Calcio a 5, che alle 16.00 di sabato 7 giugno sarà di scena al PalaRigopiano di Pescara per il ritorno della semifinale playoff di Serie A2 Élite con l’Academy Futsal Pescara.

All’andata, disputata al PalaMazzola, il match si è concluso sul 3-3. I rossoblù, protagonisti di una prestazione convincente, erano riusciti più volte a portarsi in vantaggio e a costruire diverse occasioni per chiudere la partita, senza però trovare il gol decisivo. Il pareggio definitivo degli abruzzesi era arrivato a 90 secondi dal termine, sfruttando il power play e l’uomo in più.

In virtù del secondo posto ottenuto in stagione regolare, il Pescara potrà contare su due risultati su tre nei tempi regolamentari e supplementari. La formazione guidata da Tomassini, al contrario, dovrà imporsi per conquistare l’accesso alla finale promozione, dove affronterà la vincente tra MestreFenice e CDM Futsal (gare fissate per il 14 e 21 giugno).

Tra i più determinati in casa New Taranto c’è il pivot Rodrigo Lopes, tra i protagonisti anche nella gara d’andata: “Sapevamo della qualità del Pescara, ma secondo me abbiamo disputato una grande partita. Siamo sempre stati avanti, avendo 4 o 5 occasioni nitide per chiuderla. Purtroppo, nel futsal, se non segni in certi momenti rischi di essere punito, e così è stato: loro hanno pareggiato a un minuto e mezzo dalla fine con il portiere di movimento. In settimana abbiamo lavorato bene, corretto gli errori e siamo pronti per una grande prestazione che ci porti in finale.”

Grande fiducia anche nell’approccio mentale della squadra, come sottolinea ancora Lopes: “Siamo pronti e mentalmente stiamo bene. Giocare a Pescara non sarà facile, ma la partita resta aperta, al 50%. Crediamo nelle nostre qualità e vogliamo centrare questa finale per inseguire il nostro sogno: la Serie A”.

Il numero 6 rossoblù ha poi voluto lanciare un messaggio ai tifosi: “Sappiamo che anche questa volta sarete con noi, partirete da Taranto per sostenerci. Vi aspettiamo numerosi a Pescara: abbiamo bisogno del vostro supporto per scrivere un’altra pagina importante della nostra storia”.

La gara sarà diretta da Pasquale Giaquinto di Ostia Lido e Domenico Saccà di Reggio Calabria; cronometrista Pasquale Ramieri di Frosinone. Calcio d’inizio alle ore 16, diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5.

