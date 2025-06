Futsal: Manfredonia premiato tra eccellenze sportive, ma rischia di sparire

Nell’ambito della cerimonia dedicata alle Eccellenze Sportive pugliesi 2024, tenutasi nell’Aula Magna Valeria Spada dell’Università degli Studi di Foggia, il Manfredonia C5 è stato premiato per lo straordinario percorso nel campionato di Serie A2 Élite 2023/24, concluso con il secondo posto e la vittoria dei playoff che ha sancito la storica promozione in Serie A.

Alla presenza dell’assessore regionale Raffaele Piemontese, il riconoscimento è stato assegnato anche ad altre realtà delle province di Foggia e BAT, ma per il club sipontino la cerimonia ha assunto toni agrodolci. Il premio e il contributo economico associato, seppur graditi, appaiono insufficienti rispetto alla gravità della situazione attuale del sodalizio.

Da oltre un anno, il Manfredonia C5 lancia un appello rimasto finora inascoltato: non abbandonare una realtà sportiva che ha portato in alto il nome della città, del Gargano e dell’intera Puglia. Nonostante le difficoltà economiche e l’assenza di sostegno da parte di istituzioni, imprese e media locali, la società ha lottato fino all’ultimo secondo per tenere vivo il progetto.

Il club ha registrato negli anni una crescita esponenziale, offrendo visibilità al territorio attraverso Sky Sport, il canale ufficiale della Divisione Calcio a Cinque e una solida presenza sui social. Un’identità costruita in 27 anni di storia, con benefici concreti per centinaia di famiglie e giovani sportivi.

Oggi, però, il Manfredonia C5 si trova senza risorse e, soprattutto, senza prospettive. La retrocessione in Serie A2 Élite è solo un dettaglio rispetto al pericolo reale: l’impossibilità di iscriversi a qualsiasi campionato per la stagione 2025/26.

Malgrado l’amministrazione comunale sia stata coinvolta, gli sforzi messi in campo si sono rivelati inefficaci. Nessun soggetto contattato ha finora mostrato reale interesse a sostenere la squadra. Un destino che rischia di portare alla fine della prima e unica società sportiva di Manfredonia ad aver raggiunto la massima serie nazionale nel proprio sport.

In un silenzio che fa ancora più rumore, il Manfredonia C5 lancia un ultimo, accorato appello: coinvolgere istituzioni, imprese e comunità in una azione concreta di salvataggio, non come atto di beneficienza, ma come occasione strategica per investire in un brand sportivo affermato e in un progetto dal forte impatto sociale e territoriale.

Il club spera in un segnale, in un contatto, in una volontà condivisa di non disperdere un patrimonio collettivo costruito con sacrificio, passione e professionalità. L’ultima parola non è ancora scritta, ma il tempo stringe.

