Futsal, Manfredonia ed Eboli unite nel ricordo dei carabinieri Pastore e Ferraro

Un momento di profonda emozione ha preceduto la sfida tra Vitulano Drugstore Manfredonia e Feldi Eboli, valida per la 19ª giornata di Serie A di futsal. Sabato 22 febbraio, al PalaScaloria di Manfredonia, i due club hanno reso omaggio alla memoria di Francesco Pastore e Francesco Ferraro, giovani Carabinieri tragicamente scomparsi lo scorso aprile in un incidente stradale tra Eboli e Campagna, mentre erano in servizio.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Eboli e accolta con entusiasmo dalla Città di Manfredonia, ha visto la partecipazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri, della Divisione Calcio a Cinque e dell’Associazione Prima Vela Foggia “Ciro Campagna” ODV. Dopo l’esecuzione dell’Inno di Mameli, le squadre hanno consegnato a Matteo Pastore, padre di Francesco, le maglie da gioco con i nomi dei due Carabinieri e il numero 18, simbolo della Benemerita nella smorfia.

Presenti all’evento il Presidente Onorario del Manfredonia, Luigi Esposto, il Consigliere Comunale con delega allo sport Nicola Mangano, l’Assessore di Eboli Antonio Corsetto e il dirigente Sergio Russo.

Un’iniziativa che ha ribadito il legame tra le due comunità nel segno del rispetto e della memoria, trasformando il futsal in un momento di grande unità e partecipazione sociale.

Manfredonia, missione continuità ad Avellino

Dopo le imprese contro CAME Treviso e la capolista Feldi Eboli, il Vitulano Drugstore Manfredonia si prepara a una nuova sfida cruciale: martedì 25 febbraio, alle 20:00, affronterà la Sandro Abate al PalaSport Del Mauro di Avellino.

Gli irpini, in piena corsa per i Playoff e le Final Eight di Coppa Italia, rappresentano un avversario ostico, ma i sipontini, rinvigoriti dai recenti successi, vogliono continuare a lottare per la salvezza. La gara, trasmessa in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque, si preannuncia spettacolare, con entrambe le squadre pronte a dare battaglia.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author