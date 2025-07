Futsal, Manfredonia C5 si ritira: città senza squadra dopo 27 anni

Il Manfredonia C5 ha annunciato ufficialmente la cessazione di tutte le attività sportive a partire dal 21 luglio 2025, comunicando contestualmente l’impossibilità di iscriversi a qualsiasi campionato per la stagione 2025/26.

Con questa decisione si chiude un’esperienza sportiva lunga ventisette anni, iniziata nel 1998 con una lunga tradizione di tornei amatoriali. Nel tempo, il club ha attraversato le diverse categorie del futsal nazionale: dalle prime stagioni in Serie C, a undici campionati consecutivi in Serie B, tre in A2, uno in A2 Élite e due in Serie A, raggiungendo traguardi storici per la città.

Nel corso della propria attività, la società ha rappresentato un punto di riferimento per lo sport locale e regionale, diventando la principale realtà del futsal in Puglia.

Nel comunicato ufficiale, il club non entra nel merito delle cause specifiche della chiusura, ma sottolinea come la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni, del tessuto imprenditoriale e della cittadinanza abbia contribuito in modo determinante alla fine del progetto. Il riferimento va a oltre un anno di appelli rimasti inascoltati, attraverso comunicati e interviste pubbliche.

Particolarmente dolorosa, si legge nella nota, è anche la perdita dell’intero settore giovanile, che aveva offerto a numerose famiglie del territorio un ambiente di crescita sportiva ed educativa per i propri figli. La chiusura lascia senza squadra centinaia di ragazzi sipontini coinvolti nel percorso formativo.

La società ha rivolto un ringraziamento a tutti coloro che nel corso degli anni hanno contribuito con impegno alla costruzione e al mantenimento di una realtà che ha fatto la storia dello sport a Manfredonia.

Il comunicato si conclude con l’auspicio che in futuro si possa ripartire in un contesto sociale, economico e culturale capace di restituire dignità e linfa vitale allo sport cittadino.

