Futsal Femminile | La Salinis campione d’Italia non si iscrive

Nel panorama di calcio a 5 femminile c’e’ un’assente di lusso: La Futsal Salinis. La società campione d’Italia in carica di Margherita di Savoia non parteciperà al prossimo campionato nazionale di serie A. La crisi economica ha coivolto,. Anzi ha travolto la societa’ pugliese, unica ad aver vinto uno scudetto nella passata stagione. Non e’ facile per gli sport minori trovare sponsor e il Covid 19 ha messo in ginocchio una disciplina che ha portato in alto il nome di Margherita di Savoia.

«Si chiude la nostra favola ha affermato la presidentessa Maria Distaso -. Ringrazi tutte le giocatrici, il nostro staff e chi come me ha amato la Salinis femminile. Queste splendide atlete, lo ricordiamo, ha vinto lo scudetto 2018 2019, mentre prima del lockdown il team rosanero è stato finalista nella Supercoppa italiana e nella Coppa della Divisione ed in campionato era secondo in classifica a 3 punti dalla capolista Real Statte – contro cui avrebbe dovuto giocare lo scontro diretto, in casa. Ovviamente rimarra’ dei cuori della societa’ della rosa, ma anche dei tifosi scolpita nella memoria la data del 12 giugno, giorno in cui la squadra ha alzato la coppa al cielo. Oggi solo tristezza per un’ iscrizione non portata a termine e per una tradizione che purtroppo non potra’ andare avanti. In realta’ non solo Maregherita di Savoia e’ stata orrgogliosa di queste ragazze, ma tutta la Puglia sportiva che negli ultimi anni registra spesso fallimenti, gia’ perche’ non vedere la Futsal Salinis ai nastri di partenza e’ la sconfitta di tutti.