Futsal, Coppa Italia U19: Castellana, appuntamento con la storia

Appuntamento con la storia per la selezione Under 19 del Castellana C5. Nel pomeriggio di giovedì 27 febbraio, al Pala Valle d’Itria, la formazione allenata da Michael Cervellera affronterà il Capurso in un match che vale l’accesso ai quarti di finale della Coppa Italia nazionale di categoria.

Un traguardo prestigioso per i giovani bianco-blu, che però restano concentrati sul presente, come sottolinea il capitano Marco Bianco: “Ci aspetta una partita molto difficile contro un avversario che non conosciamo, essendo inserito in un altro girone. Dovremo restare uniti e concentrati per provare a superare anche questo ostacolo e continuare la grande stagione che stiamo disputando. In spogliatoio c’è tanta voglia di far bene e daremo il massimo per andare avanti”.

In campionato, il Castellana guida la classifica a pari punti con l’Itria Football Club, un risultato che conferma la crescita del settore giovanile: “Stiamo vivendo un’annata straordinaria – prosegue Bianco – ma ora più che mai dobbiamo restare sul pezzo, sia in Coppa che in campionato. L’obiettivo è conquistare il primato del girone T per accedere ai playoff con lo stesso spirito di sacrificio”.

Prima, però, servirà superare il Capurso per guadagnarsi una sfida suggestiva in casa del Meta Catania la prossima settimana. Il match sarà diretto dagli arbitri Antonio Carnazza (Taranto) e Antonio Ciniero (Brindisi), con Gabriele Talucci (Taranto) al cronometro. Fischio d’inizio alle 18:30.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author