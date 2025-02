Futsal, Castellana: Under 19 vola in Coppa Italia e in campionato

Prosegue il brillante cammino della selezione Under 19 del Castellana C5 nelle competizioni nazionali. Seconda nel girone T con 34 punti, frutto di undici vittorie, un pareggio e solo due sconfitte, la squadra allenata da Micheal Cervellera ha conquistato un successo di prestigio sbancando il Pala Todisco di Cisternino con un netto 7-2 contro l’Itria Football Club, eliminandolo dalla Coppa Italia. Decisive le triplette di Stefano Polignano e Alessandro Veneziano, oltre al gol di Alessandro Bianco.

Grande soddisfazione per tutto l’ambiente bianco-blu, come confermato dallo stesso tecnico Cervellera: “Abbiamo offerto una prestazione eccellente. I ragazzi sono stati fantastici dal primo all’ultimo minuto contro una squadra molto forte, attuale capolista del nostro girone. Il 7-2 è una bellissima soddisfazione, così come l’accesso agli ottavi di Coppa Italia”.

Il prossimo appuntamento in Coppa vedrà il Castellana affrontare il Capurso il 20 febbraio al Pala Valle d’Itria. Intanto, in campionato, la squadra continua la sua corsa dopo l’8-1 inflitto all’Aradeo e si prepara alla sfida con il Futsal Noci, determinata a consolidare il secondo posto e a mettere pressione alla capolista Itria.

Segnali di crescita arrivano anche dalla formazione Under 17, guidata da Gaetano Campanella. Dopo un avvio di stagione complicato, la squadra ha mostrato progressi, sfiorando il successo contro il Thuriae B e strappando un pareggio sul campo dello Sport Five Putignano in Coppa Puglia. Domenica prossima, il Castellana sarà impegnato contro il Noci, con l’obiettivo di conquistare la prima vittoria in campionato.

