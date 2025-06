Futsal, Castellana U19 chiude la stagione ai playoff scudetto

Si è chiusa con l’eliminazione ai playoff Scudetto, ma con un bilancio fortemente positivo, la stagione dell’Under 19 del Castellana C5. La sconfitta subita il 4 maggio scorso sul campo del Bernalda Futsal ha sancito l’uscita di scena dalla corsa tricolore, ponendo fine a un’annata ricca di soddisfazioni per la formazione guidata da Michael Cervellera.

“Archivieremo questa stagione con grande soddisfazione nonostante l’amarezza per la sconfitta subita a Bernalda”, ha dichiarato il tecnico biancoblu. “La squadra ha dato tutto in ogni partita e questo è il dato più importante. La stagione ci lascia un patrimonio di fiducia e ottimismo per il futuro”.

Il terzo posto in regular season, la qualificazione alla Poule Scudetto e il raggiungimento dei quarti di finale della Coppa Italia rappresentano traguardi rilevanti per una squadra che ha mostrato costanti segnali di crescita lungo l’intero campionato.

I risultati centrati si inseriscono perfettamente nella strategia societaria mirata alla valorizzazione del settore giovanile. “Le convocazioni in prima squadra di diversi ragazzi dell’Under 19 sono la dimostrazione della qualità del lavoro svolto”, ha aggiunto Cervellera, sottolineando anche l’importanza delle esperienze maturate da Marco e Alessandro Bianco, che lo scorso anno hanno preso parte alla Futsal Future Cup, evento nazionale promosso dalla Divisione Calcio a 5.

In questa stagione il gruppo ha inoltre affrontato avversari di alto livello, come avvenuto nei quarti di Coppa Italia contro il Meta Catania, sfida che ha contribuito ad arricchire l’esperienza dei giovani giocatori e a consolidare la consapevolezza del potenziale presente nel vivaio biancoblu.

L’annata appena conclusa rappresenta dunque un’importante tappa di crescita per la società, che punta ora a consolidare il percorso intrapreso, guardando con fi

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author