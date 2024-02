Futsal, Castellana: prima squadra a riposo, in campo l’U19

Il Castellana C5 si gode una settimana di riposo forzato e, soprattutto, il quarto posto in solitaria nel girone G del torneo nazionale di Serie B. Per i ragazzi del presidente Domenico Mazzarisi il primo mese del nuovo anno si è chiuso con un bilancio di tre successi e una sconfitta in campionato, e con l’eliminazione dalla Coppa Italia rimediata in casa della capolista Diaz Bisceglie al termine di una gara molto combattuta, conclusasi solo dopo i tempi supplementari, una sconfitta che ha lasciato tanto amaro in bocca, ma che sicuramente non cancella l’ottima stagione sin qui disputata dai bianco-blu.

La quarta posizione in classifica fotografa in maniera chiara e limpida le qualità della squadra allenata da mister Andrea Rotondo che, partita in sordina, ha acquisito settimana dopo settimana sempre più consapevolezza nei propri mezzi issandosi con merito nelle zone nobili della graduatoria. L’obiettivo adesso è quello di confermarsi a certi livelli, concentrandosi su un finale di stagione che, di fatto, svelerà dove questo gruppo può realmente arrivare.

Discorso analogo per la selezione Under 19 castellanese che domenica riprende il cammino in campionato ospitando presso il PalaFive di Putignano i pari età del Bernalda Futsal in quello che di fatto è il match clou della 16^ giornata. I ragazzi di mister Michael Cervellera sono attualmente quarti nel girone T del campionato nazionale di categoria, ma avrebbero la possibilità di consolidare la propria posizione in graduatoria sfruttando il turno di riposo della prima diretta inseguitrice ovvero il Potenza.

Da archiviare in fretta ci sarà anche il ko di Taranto che ha costretto i giovani castellanesi ad assaporare nuovamente il gusto amaro della sconfitta dopo una serie di risultati utili. Affrontare e battere i lucani, tuttavia, non sarà impresa facile alla luce anche di una classifica che vede i rossoblù secondi alle spalle della capolista Itria Football Club. Le premesse per un match bello ed avvincente, dunque, ci sono tutte: non resta che attendere le 11 di domenica mattina per il classico kick-off.

