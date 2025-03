Futsal C1/M, pareggio e salvezza per gli Azzurri Conversano

Si chiude con un pareggio e la certezza della salvezza il campionato degli Azzurri Conversano, che impattano 2-2 contro il Futsal Andria nell’ultima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Al PalaSanGiacomo la formazione guidata da mister Giliberti chiude la stagione a 29 punti, conquistando il decimo posto in classifica.

Buon avvio per i padroni di casa che sbloccano il risultato nel primo tempo grazie alla rete di Renna. Gli ospiti reagiscono nella ripresa trovando prima il pareggio con Rella e poi il sorpasso con Mazzuoccolo. Ma la risposta degli Azzurri è immediata: combinazione Gutierrez-Lomele e 2-2 che vale il punto decisivo per la permanenza in categoria.

Nel finale, Conversano ci prova con il quinto di movimento sfiorando la vittoria con Caradonna a dieci secondi dalla sirena, ma il punteggio non cambia. Resta la soddisfazione per un traguardo raggiunto al termine di una stagione complessa.

Azzurri Conversano-Futsal Andria 2-2 (pt 1-0)

Azzurri Conversano: Grieco, Tricase, Chiarappa G., D’Ecclesiis, Sannino, Maurantonio, Gutierrez, Renna, Lomele, Caradonna, De Bellis, Locaputo. All.: Gianpiero Giliberti

Futsal Andria: Capuano, Lopetuso, Miccoli D., Cuomo, Rella, Dicorato, Subrizio, Somma, Cannone, Mazzuoccolo, Miccoli V., Porro. All.: Roberto Chiereghin

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author