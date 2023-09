Futsal C1/M: Nuovo allenatore e nuovi giocatori, Cus Bari si rinnova

Sabato 23 settembre inizierà la nuova stagione del Cus Bari che per il secondo anno giocherà nel campionato di serie C1, dopo la salvezza ottenuta nello scorso campionato, raggiunta nell’ultima giornata di gara.

Sarà una stagione con tante novità per i biancorossi, ma con una maggiore maturità. Quella lasciata alle spalle è stata la prima esperienza nella massima serie regionale, infatti i biancorossi non avevano mai militato in C1.

Fatto tesoro degli errori, i cussini scenderanno in campo con una maggiore consapevolezza e guidati da un nuovo tecnico: Maurizio Mazzarella. Dopo la recente medaglia d’oro ai Campionati Nazionali Universitari come responsabile tecnico della selezione della squadra femminile del Cus Bari, Mazzarella è stato scelto per guidare i biancorossi per la nuova stagione, sostituendo Claudio Catinella.

“Stiamo rifondando la squadra partendo dalla panchina, mentre il roster ha già 6 nuovi giocatori. Questo per dare un senso di cambiamento – ha commentato Antonio Servadio caposezione e consigliere -. Dopo la stagione scorsa che ha rappresentato per noi l’anno zero, quest’anno vogliamo giocarcela puntando a far meglio rispetto allo scorso anno, sebbene sappiamo che il livello generale sarà più alto dello scorso anno, anche per via del nuovo regolamento che prevede che in serie B si possa vere un solo straniero, molto sono scesi di categoria”.

Tra i riconfermati c’è Marco Anastasia, il capitano del Cus Bari della prossima stagione, dopo i tre anni di fila con la maglia biancorossa; Francesco Sicilia che in cinque anni con la maglia biancorossa ha totalizzato più di 50 goal, numerosi assist e giocate prorompenti; Vincenzo Giganteche da quattro anni milita nelle fila cussine; Fabrizio Zingaro, tra i protagonisti della scorsa stagione con ottime prestazioni e gol pesanti; Donato Loiotine, centrale roccioso, fisico prorompente e il vizio della saetta da fuori area; Vincenzo Zullino, che resterà a difendere la porta della squadra barese.

Tra i nuovi arrivati ci sono Kekko Catucci, ala pivot di grande spessore tecnico e atletico, con alle spalle esperienze in Serie B; Massimo Avitto che andrà a rinforzare la batteria di laterali a disposizione del mister biancorosso; Francesco Brucoli, un ritorno in biancorosso, ad arricchire parco portieri; Paoletto Guastamacchia laterale che, in molte occasioni in veste di avversario, ha sposato il progetto del Cus Bari; Nunzio Lima, studente-atleta in Scienze Motorie con esperienze in C2; Mino Boccardi calcettista di esperienza, qualità e senso del gol al servizio della squadra.

