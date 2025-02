Futsal C1/M, Grimal Barletta sfida la capolista Just Mola

La Grimal Futsal Barletta si prepara a un test impegnativo nel secondo match casalingo consecutivo al PalaBorgia. Sabato 15 febbraio alle 15:30, i biancorossi affronteranno la capolista Just Mola, in vetta solitaria alla Serie C1 dopo il successo per 1-3 contro il Thuriae nel recupero della prima giornata. La formazione barese arriva in grande forma, rendendo la sfida ancora più complessa per il Barletta, che dovrà mettere in campo grinta e sacrificio per ottenere punti preziosi e restare nelle zone alte della classifica.

