Futsal C1/M, Grimal Barletta: reagire per restare in corsa

Dopo la brutta sconfitta contro il Crispiano, la Grimal Futsal Barletta è chiamata a reagire con determinazione. Sabato 8 febbraio, i biancorossi affronteranno in casa il Futsal Veglie in un match che si preannuncia spettacolare. Gli ospiti, dotati di grande qualità tecnica, vantano il miglior attacco del campionato, rendendo la sfida ancora più impegnativa. Per la squadra barlettana, l’obiettivo è chiaro: spingere sull’acceleratore per non perdere contatto con la vetta, ora distante quattro punti. Il Palaborgia, come sempre caldo e rumoroso, sarà il teatro di una partita che si preannuncia elettrica. Fischio d’inizio alle ore 16:00.

