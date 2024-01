Futsal C1/M, Grimal Barletta non dà continuità alla vittoria di Ruvo

La Grimal non dà continuità alla vittoria di Ruvo e impatta al PalaDisfida “Mario Borgia” contro la Futsal Cinco Bisceglie. Termina 4-4 una sfida dai diversi capovolgimenti di fronte e dall’alto tasso agonistico.

Senza sette squalificati e diversi infortuni, i ragazzi di coach Vaccariello giocano un primo tempo sotto ritmo subendo la manovra degli ospiti e la rete dello svantaggio firmata da Sinigaglia. La reazione neroarancio arriva pochi minuti più tardi con una bella conclusione di Fiorentino. Nonostante l’esaurimento del bonus a metà tempo, la Grimal non concede tiri liberi e va all’intervallo sull’1-1.

Inizio ripresa di marca biscegliese con Sinigaglia che firma la sua personale doppietta. Tanto nervosismo in campo tra le due squadre che sfavorisce i padroni di casa, con Fabrizio Filannino espulso dopo un contatto con un giocatore avversario. Grimal che riesce a non subito reti e trova il pareggio con Vivaldo, bravo a concludere a rete dopo una bella azione corale di squadra. Cinco che non demorde e si porta addirittura sul 2-4 con Dello Russo e D’Elia. Sembra una partita persa per i padroni di casa ma arriva la reazione d’orgoglio nel finale con Tortora e la rete del 4-4 finale con Kikko Filannino. Non c’è tempo per il possibile 5-4 nonostante le diverse occasioni non sfruttate.

Termina in pareggio una sfida dal sapore amaro per la Grimal Barletta che sale a quota 20, ancora in zona playout.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp