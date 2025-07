Futsal C1/M, Grimal Barletta: Divincenzo e Staila restano in biancorosso

La Grimal Futsal Barletta consolida le fondamenta della rosa per la prossima stagione sportiva, confermando due elementi chiave del proprio organico. Il club ha ufficializzato la permanenza di Walter Divincenzo, calcettista barlettano protagonista indiscusso dell’ultima annata, e di Omar Staila, laterale classe 1999 già parte integrante del progetto biancorosso.

Per Divincenzo si tratta del terzo anno consecutivo con la maglia della Grimal. Autore di oltre 30 reti nella stagione appena conclusa, è stato decisivo nelle Final Four di Coppa Italia e nei momenti cruciali del campionato. Dotato di una tecnica sopraffina, ottime capacità di dribbling e un tiro potente e preciso, l’universale barlettano si conferma come uno dei punti fermi della formazione pugliese.

Accanto a lui, anche Omar Staila ha scelto di proseguire la sua esperienza in biancorosso. Dopo aver saltato diverse partite per un infortunio, il laterale polivalente è pronto a tornare protagonista. Conosciuto per la sua grinta, corsa e duttilità tattica, Staila rappresenta un valore aggiunto per la squadra, non solo per le sue doti tecniche ma anche per il forte attaccamento ai colori sociali.

Entrambi si uniscono al gruppo dei riconfermati insieme a capitan Acocella e a Dibenedetto, consolidando un nucleo che punta a migliorare ulteriormente i risultati ottenuti nella passata stagione e a portare la Grimal Futsal verso nuove ambizioni nel panorama nazionale.

