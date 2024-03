Futsal C1/M, Grimal Barletta: derby tra rivincita e salvezza

Prendersi una rivincita dopo la pesante sconfitta dell’andata e dare una spallata importante verso la salvezza diretta. Per la Grimal Barletta è tempo di derby contro la Futsal Barletta nella stracittadina di Serie C1.

Partita quasi decisiva per due formazioni che hanno obiettivi diversi nelle ultime tre sfide di regular season. La vittoria con Conversano ha però dato un’iniezione di fiducia ai ragazzi di coach Vaccariello. che arrivano carichi a questo appuntamento.

Walter Divincenzo, ex della partita, ha parlato di quanto sia importante giocare questo derby: “Sono molto carico. Da ex, sicuramente non è una partita come tutte le altre, ma il presente è la Grimal e sono contento della scelta che ho fatto”.

Neroarancio finalmente fuori dalla zona playout anche grazie alle giocate del calcettista barlettano: “La classifica dice che siamo fuori, per ora: mi sono messo subito a disposizione del tecnico e della squadra che mi hanno messo nelle condizioni di potermi esprimere al meglio. In queste ultime tre partite mi aspetto una Grimal che vorrà fare bottino pieno a partire dal derby: ci teniamo tanto perché abbiamo la consapevolezza di essere più forti. Mi aspetto una cornice di pubblico importante per una partita che sarà sicuramente avvincente”.

