Futsal C1/M, Grimal Barletta conferma Dicorato dopo una stagione super

Under 21, si è distinto come miglior marcatore in C1 Puglia e miglior giocatore in Coppa

Stefano Dicorato proseguirà la sua avventura con la Grimal Futsal Barletta anche nella prossima stagione. Il laterale, spesso impiegato anche da pivot, è reduce da un’annata straordinaria che lo ha visto emergere come capocannoniere Under 21 del campionato di Serie C1 Puglia, con 23 gol all’attivo, comprese le reti decisive negli spareggi nazionali playoff.

Le sue qualità tecniche e la capacità di saltare l’uomo in situazione di uno contro uno lo hanno reso una pedina fondamentale anche nella Coppa Puglia, competizione in cui si è guadagnato il titolo di miglior giocatore.

Un riconoscimento che premia non solo il talento, ma anche la crescita costante di un atleta che, a dispetto della giovane età, ha già dimostrato personalità e voglia di emergere. Per Dicorato si aprono ora scenari stimolanti in vista di una futura esperienza in un campionato nazionale, obiettivo che il club intende sostenere nel suo percorso di maturazione.

