Futsal C1/M, Grimal Barletta: con Andria un derby di fuoco

Partita di un’importanza capitale per la Grimal Barletta che ospiterà in casa la Futsal Andria. Un derby carico di tensione e voglia di vincere per i ragazzi di coach Vaccariello che devono resettare tutto e ripartire dopo la brutta sconfitta di Terlizzi. Formazione ostica quella ospite, piena di calcettisti barlettani e reduce dal successo con il Cus Foggia che l’ha proiettata a due punti dalla zona playoff. Non sarà facile per i neroarancio portare punti a casa ma la situazione di classifica impone una reazione di orgoglio da parte dei ragazzi. Partita in programma il 3 febbraio alle 16 presso il Paladisfida di Barletta.

