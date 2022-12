Futsal C1/M: Doppio colpo Conversano, Laneve e Montrone

Condividi su...

Si apre col botto il mercato invernale degli Azzurri Conversano. Il sodalizio presieduto da Mino De Girolamo si è assicurato le prestazioni del pivot Alessandro Laneve e del portiere Pierpaolo Montrone. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno nella sua città natale dopo la breve esperienza di Noci nel corso della quale Montrone si è potuto confrontare, destreggiandosi anche abilmente quando chiamato in causa, con un torneo difficile ed impegnativo come quello del campionato nazionale di Serie B.

Protagonista nelle ultime tre stagioni in maglia azzurra, dunque, l’estremo difensore conversanese è pronto per andare a rinforzare il parco portieri a disposizione di mister Giliberti e del collaboratore tecnico Pasquale D’Alessandro. Arriva dall’Audace Monopoli, invece, Alessandro Laneve funambolico pivot anch’egli reduce da una prima parte di stagione giocata nel campionato nazionale di Serie B. Monopolitano, classe 1991, Laneve ha già dimostrato in passato di poter fare davvero la differenza in Serie C1 soprattutto in virtù delle quasi 100 reti messe a segno nel biennio d’oro vissuto in maglia Audace in cui è stato tra i grandi protagonisti della scalata verso il massimo torneo regionale.

Nelle ultime ore il segretario Pierpaolo De Marinis ha sbrigato tutte le pratiche burocratiche perfezionando di fatto il tesseramento dei due nuovi acquisti che, dunque, dopo essersi già allenati giovedì sera con i nuovi compagni, saranno regolarmente a disposizione di mister Giliberti in vista della sfida di sabato pomeriggio contro il Futsal Brindisi. Al tecnico conversanese il compito di decidere se gettarli subito nella mischia.