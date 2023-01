Futsal C1/M: Cus Bari ok nella prima di ritorno, 3 punti importanti

Sabato 7 gennaio al Palacus di Bari si è disputata la prima gara del girone di ritorno di serie C1 che ha visto di fronte i baresi padroni di casa e i calcettisti della Azzurri Conversano, in un match terminato 3-2.

È stata una partita emozionante e combattuta colpo su colpo, che ha visto impegnati i portieri in ottime parate e occasioni da entrambe i lati. Per i baresi sono andati a segno Francesco Sicilia, il nuovo laterale, classe 97, Edgar Alfonso Gutierrez e Francesco Straziota; Per gli ospiti invece i realizzatori sono stati Stefano Achille e Onofrio Lemonache.

“Siamo scesi in campo consapevoli che avremmo giocato una partita del genere – ha commentato l’allenatore bianco rosso Claudio Catinella -. Tutte le partite del girone saranno come questa ma noi siamo preparati e pronti a impegnarci in ogni gara. La continuità nelle ultime quattro partite è un buon segnale. I ragazzi sono in forma e abbiamo tutte le carte per giocare un ritorno a testa alta”.

Il Cus Bari, che già nel girone di andata si era imposto sui conversanesi, con questa preziosa vittoria si porta in posizione di salvezza con 17 punti’ registrando la terza gara positiva in campionato, dopo il pareggio per 2-2 con la Futbal Cinco Bisceglie e la vittori per 8-6 con il Barletta Calcio A 5. Unico stop è arrivato in Coppa, dalla quale è stata eliminata dopo la sconfitta per 3-2 contro la Florigel Futsal Andria, un risultato che vista la preparazione della squadra avversaria, prima in classifica nel campionato, ha comunque soddisfatto allenatore, staff e tifosi, che costantemente riempiono i posti a sedere nel PalaCus.

Condividi su...

Linkedin email