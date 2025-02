Futsal C1/M: Conversano sfida Real Molfetta tra infortuni e voglia di riscatto

Continua il trittico di gare impegnative per gli Azzurri Conversano, attesi sabato dalla difficile sfida casalinga contro il Real Molfetta, terza forza del campionato. Dopo la sconfitta sul campo della Volare Polignano, l’umore in casa conversanese non è dei migliori: gli ultimi risultati hanno allontanato la squadra dalla zona playoff, un obiettivo che sembrava alla portata fino a poche settimane fa.

Ora l’imperativo per capitan D’Ecclesiis e compagni è chiudere la stagione con dignità, affrontando ogni gara con determinazione senza lasciarsi condizionare dalla forza degli avversari. E il Real Molfetta rappresenta un ostacolo tutt’altro che semplice, con un organico di qualità e ambizioni di vertice.

Emergenza infortuni e squalifiche

A complicare ulteriormente i piani di mister Mino De Girolamo ci sono le condizioni fisiche precarie di Sibilia, Mazzilli e Sciannamblo, tutti alle prese con acciacchi che mettono in dubbio la loro presenza. Il loro impiego sarà valutato dallo staff medico nelle ore precedenti al match, con la volontà di evitare rischi inutili. Possibile, in caso di forfait, il ricorso ai giovani dell’Under 19, che domenica riprenderanno il cammino nel campionato nazionale di categoria.

Assenza certa, invece, per Renzo Renna, che dovrà scontare altri due turni di squalifica dopo l’espulsione nell’ultima gara interna contro il Futbol Cinco Bisceglie.

Fischio d’inizio alle 16

La gara, in programma sabato 2 marzo al PalaSanGiacomo di Conversano, sarà diretta dagli arbitri Gabriele Talucci e Pierfrancesco Quaranta della sezione di Taranto, con Diego Giovanni Paladini di Brindisi al cronometro. Fischio d’inizio alle ore 16:00.

