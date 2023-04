Futsal C1/M: Conversano-Barletta, playout che vale la salvezza

Sabato pomeriggio, gli Azzurri Conversano si giocano la salvezza nel playout con il Barletta C5, sfida che di fatto chiuderà la stagione 2022/23.

Dopo il successo ottenuto in rimonta con la Volare Polignano nell’ultima giornata di campionato, inutile ai fini della classifica, ma ottimo per il morale e per preparare al meglio un match da dentro o fuori che la banda del presidente Mino De Girolamo avrà il vantaggio di poter disputare davanti al pubblico amico.

E su questo punta forte mister Gianpiero Giliberti che ha analizzato così la gara con i biancorossi: “Il pubblico del Pineta dovrà essere la nostra arma in più. Sicuramente non stiamo benissimo dal punto di vista numerico, alla luce dei tanti infortuni, ma è una situazione con cui abbiamo dovuto convivere per tutta la stagione e ormai ci siamo abituati. Contro il Barletta servirà una grande prova di orgoglio, i ragazzi vogliono fortemente questa salvezza, ma dovremo giocare con grande attenzione, umiltà e spirito di sacrificio perché loro hanno già dimostrato in campionato di poterci fare male”.

Il tecnico azzurro deve fare i conti con un’infermeria super affollata dove sono ormai assidui frequentatori i vari D’Ecclesiis, Aiuto, Caradonna e Pedone, mentre sono da valutare le condizioni di Montrone, Sciannamblo e Novelli per i quali sarà decisivo l’allenamento di rifinitura.

Nel corso della regular season il computo delle sfide tra conversanesi e barlettani è in perfetta parità con vittoria degli Azzurri all’andata per 6-3 e successo biancorosso al ritorno per 3-1. Sabato però sarà un match completamente diverso e le due formazioni sono pronte a darsi battaglia in nome di un unico obiettivo: la salvezza. Al Pineta dirigono l’incontro Antonio Di Gregorio di Molfetta e Antonio Ciniero di Brindisi. Fischio d’inizio alle 16.00 di sabato 29 aprile. Match che verrà trasmesso in diretta su Antenna Sud Extra, canale 92 del digitale terrestre.

