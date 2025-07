Futsal C1/M, colpo Azzurri Conversano: ufficiale Ottavio Paragò

Nuovo rinforzo d’esperienza per gli Azzurri Conversano, che ufficializzano l’ingaggio di Ottavio Paragò, calcettista classe 1987, reduce dall’ultima stagione con il Volare Polignano e con trascorsi in Serie A2 con l’Audace Monopoli. Il giocatore, originario proprio di Monopoli, è noto per la sua duttilità tattica e potrà essere impiegato sia da centrale che da laterale.

Paragò ha accolto con entusiasmo la proposta della società conversanese, motivato dalla serietà del progetto tecnico e dalla voglia del club di affrontare il campionato di Serie C1 con ambizione. “Ho scelto Conversano perché ho percepito fin da subito grande serietà e determinazione. Ringrazio il presidente De Girolamo, mister Monopoli e il direttore sportivo Dibello per la fiducia”, ha dichiarato il nuovo innesto.

Nel commentare il suo arrivo, Paragò ha anche sottolineato il valore simbolico dell’impianto cittadino: “Dopo tanti anni da avversario, avrò finalmente il piacere di giocare al Pineta da padrone di casa. Sarà un’emozione avere il pubblico conversanese dalla mia parte”.

Sul piano sportivo, il trentottenne punta tutto sull’impegno quotidiano e sullo spirito di gruppo: “Non voglio fare proclami. Il mio obiettivo è dare il massimo per costruire una squadra unita. Il livello della C1 è sempre più alto, serviranno dedizione e compattezza”.

