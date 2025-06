Futsal C1/M, Bizzoca non è più l’allenatore della Grimal Barletta

La Grimal Futsal Barletta ha ufficializzato la separazione da Michele Bizzoca, che non guiderà la squadra nella stagione 2025/2026. La decisione segna la conclusione di un anno sportivo di grande valore, durante il quale il tecnico ha condotto la formazione barlettana alla vittoria della Coppa Puglia Serie C1, al secondo posto in campionato, al successo nei playoff regionali e alla finale playoff nazionale.

Attraverso una nota ufficiale, la società ha espresso gratitudine nei confronti dell’allenatore per l’impegno e la professionalità dimostrati sia dentro che fuori dal campo. “Non posso che augurare il meglio per il proseguimento della carriera a mister Bizzoca – ha dichiarato il presidente Grimaldi –. Ha accettato l’incarico in un momento delicato della stagione e ha saputo condurre la squadra verso traguardi importanti. Un grande professionista, oltre che una persona dal grande valore umano”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author