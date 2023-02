Futsal C1/M: Barletta sulla strada degli Azzurri Conversano

C’è il Futsal Barletta sulla strada degli Azzurri Conversano nella diciottesima giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. A una settimana dalla sconfitta casalinga rimediata con il Football Latiano, la banda del presidente Mino De Girolamo sarà nuovamente impegnata con una compagine d’alta quota in virtù di una classifica che vede i barlettani in terza posizione alle spalle di Futsal Andria e degli stessi salentini.

In vista del match in programma nella città della Disfida, mister Giliberti deve fare i conti con i soliti problemi di formazione: sicuri assenti D’Ecclesiis e gli squalificati Corona e Ciavarella, mentre sono da valutare le condizioni di Laneve e Sibilia. Sulla via del pieno recupero c’è, invece, Renzo Renna che potrebbe tornare presto nell’elenco dei convocati.

“Ci attende una partita molto difficile – spiega il tecnico conversanese –. Sicuramente il Barletta è una formazione costruita per i massimi traguardi, ma noi dovremo andare lì con l’obiettivo di fare risultato. Purtroppo contro il Latiano siamo stati sfortunati e abbiamo raccolto meno di quanto avremmo meritato, complice anche quella traversa che avrebbe potuto cambiare il finale di gara. Non ci resta che voltare pagina e pensare alla prossima gara”.

La compagine allenata da Ferrazzano, finalista nell’ultima edizione delle Final Four di Coppa Italia, è reduce dalla vittoria di misura nel derby contro il Barletta C5, successo fondamentale per tenere il passo della capolista Andria, distante sole tre lunghezze. All’andata il match si concluse con il punteggio di 1-1 con le reti di Pedone e Fidalgo, e coincise con il primo risultato utile in stagione per Cannone e compagni. Al “Mario Borgia” dirigono l’incontro i sigg. Francesco Chimienti e Francesco Sicolo della sezione di Bari. Fischio d’inizio alle ore 16.

