Futsal C1/M, Azzurri Conversano: una prova di carattere non basta

Una prestazione di carattere e determinazione non è bastata agli Azzurri Conversano per evitare la sconfitta nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie C1 di futsal. Al San Giacomo, il Thuriae si impone per 3-1, portando a casa tre punti preziosi nella corsa ai playoff. Un risultato troppo severo per la squadra del presidente Mino De Girolamo, che ha lottato fino alla fine, pagando a caro prezzo alcuni episodi sfavorevoli.

Conversano lotta, ma Thuriae colpisce nei momenti chiave

Rispetto alla gara precedente, mister Giliberti ritrova Mazzilli, D’Ecclesiis e Renna, subito in campo nel quintetto iniziale con Sibilia, Gutierrez e Caradonna. Il Thuriae, invece, si affida a Girolamo tra i pali e a Banegas, Balena, Ciavarella e Gallardo.

Gli ospiti partono meglio e già al 5’ trovano il vantaggio: Banegas imbuca per Balena, che elude l’intervento di Sibilia e porta avanti il Thuriae. La reazione del Conversano è immediata, con D’Ecclesiis e Gutierrez che impegnano il portiere avversario. Prima dell’intervallo, il giovane Lomele va vicino al pareggio, ma trova sulla sua strada un Girolamo insuperabile.

Nella ripresa, gli Azzurri rientrano in campo con grande intensità e creano tre nitide occasioni da rete, tutte neutralizzate dall’estremo difensore ospite. Dopo una conclusione di Gutierrez terminata di poco a lato, è proprio lui a firmare il meritato 1-1 con un destro preciso e potente che non lascia scampo a Girolamo.

L’entusiasmo del pubblico e della squadra cresce, e poco dopo Caradonna sfiora il sorpasso. Tuttavia, proprio nel momento migliore dei padroni di casa, il Thuriae colpisce di nuovo: Banegas serve un altro assist perfetto per Balena, che sigla il 2-1.

Gli Azzurri non si arrendono e tentano l’assalto finale, colpendo anche un palo con Gjuzi. Negli ultimi minuti, mister Giliberti prova la carta del portiere di movimento, sfiorando il pareggio prima con Mazzilli e poi con lo stesso Gjuzi, che spreca da ottima posizione. Ma a 10 secondi dalla sirena, il Thuriae chiude i giochi con Banegas, che sigla il 3-1 finale.

Sconfitta che lascia l’amaro in bocca

Nonostante la sconfitta, la prestazione del Conversano è stata di livello e lascia ben sperare per le prossime gare. L’impegno e il carattere non sono mancati, ma il cinismo del Thuriae e la prestazione super di Girolamo tra i pali hanno fatto la differenza.

AZZURRI CONVERSANO – THURIAE 1-3 (p.t. 0-1)

Azzurri Conversano: Sibilia, Chiarappa L., Mazzilli, D’Ecclesiis, Maurantonio, Gjuzi, Gutierrez, Renna, Lomele, Caradonna, Chiarappa G., Locaputo. All. Gianpiero Giliberti

Thuriae: Girolamo, Balena A., Denovellis, Balena D., Banegas, Marzionne, Fanelli, Lorusso, Gallardo, Corriero, Ciavarella. All. Francesco Masi.

