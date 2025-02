Futsal C1/M, Azzurri Conversano travolti dalla Volare Polignano

Serata amara per gli Azzurri Conversano, sconfitti nettamente dalla Volare Polignano con un pesante 6-1 nel match valido per la 21a Giornata del massimo torneo regionale di calcio a 5. Al Pala D’Aprile, la squadra di mister Giliberti ha dovuto fare i conti con numerose assenze e con un avversario in grande forma, determinato a consolidare le proprie ambizioni di alta classifica.

Con Renna e Gutierrez squalificati e gli infortunati Florio, Lioce ed El Amrani fuori dai giochi, gli ospiti si sono affidati a un quintetto iniziale composto da Sibilia, Sciannamblo, Mazzilli, Cannone e Lomele. Dall’altra parte, il Polignano ha schierato la formazione tipo, mettendo subito in chiaro le proprie intenzioni: dopo soli cinque minuti, i padroni di casa erano già avanti 2-0 grazie alle reti di Palattella e Manelli.

Gli Azzurri hanno provato a reagire con una punizione di Sciannamblo e un’occasione per Masi, ma senza riuscire a impensierire realmente i rossoverdi. Sul finire della prima frazione, Sibilia si è opposto a un tentativo di Laarbi, evitando un passivo più pesante prima dell’intervallo (2-0).

Nella ripresa, la Volare Polignano ha ripreso il dominio della gara: Martinez ha sfiorato il tris, negato ancora da Sibilia, ma poco dopo è stato nuovamente Palattella a firmare il 3-0 e, successivamente, la sua tripletta personale. Con la partita ormai in cassaforte, i padroni di casa hanno trovato anche il 5-0 con Manelli. Solo nel finale il Conversano ha accorciato con Sciannamblo, prima della sesta rete polignanese siglata da Renna, che ha chiuso il match sul definitivo 6-1.

Per il Conversano sarà fondamentale rialzarsi già nel prossimo incontro casalingo contro il Real Molfetta, in programma al PalaSanGiacomo.

Volare Polignano-Azzurri Conversano 6-1 (p.t. 2-0)

Volare Polignano: Modugno, Satalino, Lemonache, De Girardis, Laarbi, Palattella, Laselva, Manelli, Martinez, Paragò, Renna, Chiarella. All.: Christian Greco.

Azzurri Conversano: Sibilia, Masi, Mazzilli, D’Ecclesiis, Lomele, Gjuzi, Sciannamblo, Di Mola, Sannino, Caradonna, Cannone, Lecini. All.: Gianpiero Giliberti.

